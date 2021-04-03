Горняк22: Рубцовчанам предлагают выбрать две территории для благоустройства в 2022 году

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Рубцовчанам предложат выбрать две территории для благоустройства в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Всего жителям города предложат список из 10 объектов. Отдать свой голос смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста.



Итак, предстоит выбирать из следующего списка:

1. Сквер Комсомольской славы (по пр-ту Ленина напротив администрации города);

2. Сквер Пионеров (рядом с ул. Герцена и пер. Желябова);

3. Площадь имени 21-Гвардейского стрелкового полка (привокзальный сквер) ул. Локомотивная;

4. Прилегающая территория с западной стороны ДК «Строитель» (ул. Одесская, 6);

5. Прилегающая территория к зданию торгового центра «Меридиан» (пр-кт Ленина, 74);

6. Территория клуба «Патриот» на стадионе МБУ СПСШ «Юбилейный» (пр-кт Ленина, 203);

7. Территория сквера «Мир» пер. Станционный с восточной стороны школы № 18;

8. Стадион «Искра» (ул. Рихарда Зорге);

9. Стадион «Строитель» (пересечение улиц Одесской и Брусилова);

10. Парк отдыха «Школьный» (ул. Полтавская, 11).

Проголосовать можно с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной онлайн-платформе. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

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