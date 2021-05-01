ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Рубцовчан в Родительский день не повезут на кладбища

Горняк22
16 часов Ago

 | 

30 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с действующими на территории Алтайского края ограничительными мерами, введенными указом губернатора и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в Рубцовске массовая организация перевозки жителей в Родительский день 11.05.2021 к городским кладбищам осуществляться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фото: pixabay.com

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Горняк22
16 часов Ago
Сегодня, 29 апреля, проходит 53-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. СМ Фото В рамках сессии Губернатор Виктор Томенко...

Читать по теме:

ВТОПЕ: