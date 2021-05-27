Горняк22: Рубцовчан проконсультируют по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха

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26 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Территориальным отделом Роспотребнадзора и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском… районах» с 31 мая по 11 июня 2021 года проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха.

Любой желающий может обратиться в рабочие дни:

— по телефону «горячей линии» 8 (38557) 4-28-71;

— по круглосуточному номеру Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный);

— по электронной почте e-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru.

Режим работы: понедельник — четверг с 9 до 17:00, (обеденный перерыв с 12:45. до 13:33), пятница с 9 до 12:45.

Фото: telegra.ph

Автор: vizitka01

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