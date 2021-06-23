Горняк22: «Россети Сибирь» до конца года установят на сетях 150 реклоузеров » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках реализации программы инновационного развития в 2021 году специалисты ПАО «Россети Сибирь» планируют установить полторы сотни реклоузеров на линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6-20 кВ. Работы будут проводиться во всех регионах присутствия энергокомпании.

Всего в эксплуатации «Россети Сибирь» в настоящее время находится 781 реклоузер. До конца года в рамках корректировки инвестпрограммы запланирована установка 150 реклоузеров, 17 из них уже смонтированы. Всего в 2021 году компания «Россети Сибирь» планирует направить на эти цели 367,58 млн рублей.

В Алтайском крае в этом году в соответствии с планом программы инновационного развития планируется установка 29 реклоузеров 10 кВ. На сегодняшний день фактически установлено 27 реклоузеров, ведется их настройка. До конца года будет установлено еще 2 реклоузера.

Коммутационные устройства на основе вакуумного выключателя в случае перегрузки – например, короткого замыкания – автоматически отключают «проблемный» отрезок ЛЭП, а через определенный промежуток времени снова включают линию. Реклоузер приспособлен для длительной автономной работы без технического обслуживания.

Раньше аварийные отключения ЛЭП очень часто происходили из-за повреждений на абонентских трансформаторных подстанциях и участках линии. Энергетики были вынуждены долгое время искать место повреждения и заниматься его локализацией часами – с выездом на поврежденный участок и его отключением.

«В случае технологического нарушения на воздушной линии, оборудованной реклоузером, поврежденный участок отключается автоматически, а специальное оборудование направляет диспетчеру информацию об отключении. При этом электроснабжение неповрежденных участков линии осуществляется в штатном режиме. Все операции занимают секунды – этот минимальный перерыв в электроснабжении зачастую даже не заметен для рядовых потребителей», – объясняет главный инженер ПАО «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.

Установка реклоузеров для автоматического секционирования сети – одно из важнейших мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей регионов Сибири и Дальнего Востока, это очень нужная и важная составляющая автоматизации электросетевого комплекса. Достаточно компактное и простое в работе оборудование выполняет ряд функций, позволяющих значительно расширить возможности оперативного управления.

При принятии решения об установке реклоузеров на воздушных ЛЭП энергетики учитывают такие факторы, как аварийность и разветвленность сетей, их протяженность, состояние, удаленность от районов электрических сетей (РЭС) или мастерского участка.

Фото: elec.ru

Автор: vizitka01

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