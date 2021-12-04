Горняк22: Росреестр: в Алтайском крае утвердили новый перечень земельных участков для строительства » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управление Росреестра по Алтайскому краю информирует: в регионе утвердили новый перечень земельных участков для строительства.

В рамках очередного заседания Оперативного штаба Росреестра определены еще 9 земельных участков под строительство, помимо ранее утвержденных 37. Таким образом, перечень территорий для жилищного строительства увеличился до 46, общая площадь которых более 1 288 гектар. Перечень расширился за счет территорий г. Рубцовск и с. Краснощеково Краснощековского района.

На сегодняшний день членами Оперативного штаба 16 участков были выделены под индивидуальное жилищное строительство, а 30 — под строительство многоквартирных домов. Информация о 37 земельных участках размещена на публичной кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru). Скоро появятся данные ещё о 9 земельных участках.

Цель создания Оперативного штаба — поиск инвестиционных площадок, имеющих потенциал для вовлечения под жилищное строительство. За время работы Оперативного штаба Росреестра территории под строительство многоквартирных домов нашли в шести городах Алтайского края: Барнауле, Бийске, Белокурихе, Рубцовске, Заринске, Яровом, а также на территории Тальменского и Краснощековского районов.

Для того чтобы подать заявку, нужно зайти на сайт публичной кадастровой карты, затем выбрать в критериях поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку следующую комбинацию знаков: номер региона, двоеточие и звездочку, далее начать поиск. Система отобразит имеющиеся в регионе свободные земельные участки. После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

— В отношении земельных участков, запрашиваемых по г. Барнаулу, Алтайкрайимуществом в рамках наделенных полномочий ведутся работы по подготовке к проведению аукционов на право заключения договора аренды таких участков. Часть участков планируется вовлечь в оборот в I полугодии 2022 года, — прокомментировал Шубин Дмитрий, начальник отдела по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, Управления имущественных отношений Алтайского края.

Ранее мы сообщали, что Росреестр Алтайского края принял участие в оказании гуманитарной помощи для жителей Сирии.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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