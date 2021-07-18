Горняк22: Росреестр подвел итоги реализации «лесной амнистии» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

17 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Росреестр продолжает мониторинг применения в субъектах Российской Федерации так называемого Закона о «лесной амнистии», в том числе статьи 60.2 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации).

В результате работы, проведенной при участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, с момента вступления в силу Закона «о лесной амнистии» из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) исключены дублирующие сведения о 43,2 тыс. лесных участках, исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН о 5,7 тыс. лесных участках.

В Алтайском крае в 2021 году количество случаев применения «лесной амнистии» при устранении пересечений с лесными участками составило — 6 888.

Фото: cloud.pulse19.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК