ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Росреестр передал книги о героях войны, в честь которых названы географические объекты России алтайским библиотекам

Горняк22
9 часов Ago

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Книги «Имена героев на карте России», издание которых инициировал и осуществил Росреестр к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 13 мая были переданы в фонд ключевых региональных библиотек.

Елена Саулина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю вручила издания Татьяне Егоровой, директору библиотеки им. В.Я. Шишкова и Галине Илясовой, заведующей отделом формирования и хранения фондов библиотеки им. Н.К. Крупской.

Елена Саулина отметила, что издание вышло ограниченным тиражом и уникально тем, что географические объекты: горы, реки, урочища, размещённые в сборнике, получили названия в честь тех, кто отдал свои жизни, защищая интересы страны, своих родных и близких.

Татьяна Егорова отметила, что очень важно максимально сохранить информацию о таком значимом историческом событии как Великая Отечественная война и увековечить память героев.

«Мы, наверное, последнее поколение, которое видит живых ветеранов, остальные уже будут черпать информацию об этом из различных источников, — сказала Татьяна Егорова. — Со своей стороны мы, как хранители истории должны представить для потомков более полную картину событий минувших лет».

Елена Саулина выразила надежду, что издание подобного сборника возможно и к 80-летию Победы, хотелось бы инициировать включение наших земляков в такую книгу, с предложением по кандидатурам героев, в честь которых может быть назван географический объект, способно выйти любое объединение, организация, депутаты. В настоящем издании есть только один уроженец Алтайского края Иван Березин, который родился в селе Лебяжье Павловского района, но в Красную армию он был призван Искитимским военным районным комиссариатом Кемеровской области, поскольку по окончании школы уехал трудиться в Кемерово. 26 июня 1944 года Иван Березин погиб в бою под Витебском.

Фото: ss-tumencevo.ru

ИСТОЧНИК

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