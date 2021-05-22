Горняк22: Роспотребнадзор проверил, чем кормят школьников в Рубцовске

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Мероприятия, направленные на информирование родителей о доступных им формах и методах контроля по обеспечению школьников горячей и сбалансированной пищей, охватили городские и территориальные образования Алтайского края.

В рамках проведения указанных мероприятий родителей знакомили с пунктами методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания в общеобразовательных организациях», а также оказывали методическую помощь в проведении оценки соответствия реализуемых блюд утвержденному меню и анализа санитарно-технического содержания обеденных залов, в том числе оценке состояния обеденной мебели, столовой посуды и условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися.

14 мая представители родительской общественности вместе со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске и специалистами МКУ «Управление образования г. Рубцовска» посетили ряд образовательных организаций города.

Здесь также оценивалось соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние помещений пищеблоков и обеденных залов, условия соблюдения обучающимися личной гигиены и их вкусовые предпочтения.

Итоги прошедших мероприятий были подробно обсуждены с руководителями образовательных организаций, в ходе которых было принято решение дополнительно осветить проблему здорового питания детей как в школе, так и дома в рамках планируемых в будущем родительских собраний.

Фото: 22.rospotrebnadzor.ru

Автор: vizitka01

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