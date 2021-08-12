Горняк22: Роспотребнадзор отчитался о проверке качества рыбы и морепродуктов в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру
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11 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Роспотребнадзор Алтайского края отчитался о результатах надзорных мероприятий за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов за 6 месяцев 2021 года.
За 6 мес. 2021 г. в Алтайском крае по физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям было исследовано более 1 500 проб рыбы и рыбной продукции.
Во всех исследованных образцах наличие токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, ГМО и радионуклидов не установлено. По результатам лабораторного исследования 3% отобранных проб были признаны не соответствующими требованиям гигиенических нормативов.
По итогам проверок забраковано более 50 партий рыбной продукции общим объёмом 72,4 кг.
Фото: i0.wp.com