Горняк22: Роспотребнадзор отчитался о качестве хлебобулочных и кондитерских изделий в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю осуществляет постоянный контроль за производством и оборотом кондитерских и хлебобулочный изделий.

За 1 полугодие 2021 года на соответствие гигиеническим нормативам было исследовано около 1 тысячи проб хлебобулочных изделий и более 2 тысяч проб кондитерских изделий. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий, продукции с химическими загрязнителями не выявлено. Наличие генно-модифицированных организмов в продукции алтайских производителей не установлено.

В первом полугодии 2021 г. проведены проверки в отношении 7 предприятий-изготовителей хлебобулочных и кондитерских изделий. По результатам проведенных проверок в отношении предприятий-изготовителей наложены штрафы на общую сумму более 200 тыс. рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Отстранены от работы 4 сотрудника за не прохождение медкомиссий.

Фото: u-f.ru

Автор: vizitka01

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