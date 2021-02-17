Горняк22: Роспотребнадзор напоминает, что в Алтайском крае продолжает действовать масочный режим • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

|

16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В настоящее время на территории Рубцовска предусмотрено обязательное ношение маски в местах массового скопления людей: магазины, аптечные пункты, рынки, предприятия общепита (использование маски в очереди, в зале), парикмахерские, остановки, лифт, общественный транспорт и другие.

Нахождение без маски или неправильное ее использование (например, ношение на подбородке) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото: vyksavkurse.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК