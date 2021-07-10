Горняк22: Роспотребнадзор Алтайского края отчитался о проверке качества молочных продуктов » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Исследовано около 8 тысяч проб молочной продукции.

По результатам проведенных Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю мероприятий по контролю за 6 месяцев 2021 года забракована и изъята из оборота 31 партия некачественной молочной продукции, общим объемом более 120 кг.

Молочная продукция, с химическими загрязнителями, патогенной микрофлорой не выявлена. Наличие антибиотиков в молочной продукции на территории региона не установлено.

Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий: отсутствие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость находящейся в обращении молочной продукции; нарушение требований к маркировке; нарушение условий хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По всем случаям нахождения в обороте некачественной продукции предприятиям выданы предписания. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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