Горняк22: Роскачество обнаружило кишечную палочку в кефире » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Роскачество представило новое исследование кефира семи торговых марок, каждый из которых проверили по 35 показателям качества и безопасности. Результаты показали, что кефира среднего качества среди исследованных напитков нет: кефир либо безупречен (получил высшую оценку рейтинга Роскачества), либо небезопасен и его нельзя пить. При этом в текущем году ни растительных жиров, ни крахмала в кефире эксперты не выявили — фальсификат остался в прошлом.

По итогам исследования кефира бактерии группы кишечной палочки обнаружены в трех образцах. Кроме того, были отмечены и другие недочеты указанных товаров:

— плесень;

— недостоверная маркировка;

— невыраженный кисломолочный вкус и запах;

— привкус пастеризации или простокваши;

— малое количество дрожжей на конец срока годности.

«Кефир — это сложный продукт, — объясняет кандидат технических наук, заведующая лабораторией технохимического контроля Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова. — При производстве кефира живая закваска вносится в нормализованную молочную смесь. Поэтому важно, чтобы условия на предприятии были близки к идеальным: чистые поверхности, емкости. Безупречной должна быть и сама закваска. Если при ее производстве возникли проблемы, то микробы попадают в кефир именно из закваски.

Бактерии группы кишечной палочки не будут развиваться в течение долгого времени, но в какой-то момент дадут о себе знать: либо когда нарушен температурный режим в магазине, либо уже дома у покупателя. В любом случае, если в кефире обнаружена кишечная палочка, это опасно».

Информация о нарушениях передана в контрольно-надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор, а также торговым сетям и производителям.

Кому нельзя пить кефир. Потребительские рекомендации

В первую очередь кефир противопоказан людям, у которых повышена кислотность желудочного сока и проблемы с кишечником. Кроме того, кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.

Кефир также противопоказан детям до семи месяцев, особенно новорожденным. Давать кефир детям рекомендуется в возрасте от года и не более 100 мл в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение.

Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах. Сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров, которые представлены на полках российских магазинов. 16 из них получили высшую оценку — 5 баллов, а семи торговым маркам присвоен российский Знак качества.

Фото: i.mycdn.me

Автор: vizitka01

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