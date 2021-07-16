Горняк22: Ремонт

В рамках реализации проекта «Планета школьной истории, или БИЦ: шире библиотечных стен» завершился ремонт помещения библиотечно-информационного центра МБОУ «Новичихинская СОШ».

Ранее школа вошла в число победителей краевого конкурса «Я считаю» и получила право на реализацию проекта для одиннадцатиклассников. В первую очередь – это состязание школьных инициатив, выдвинутых и поддержанных старшеклассниками на право получения гранта из краевого бюджета, который проводится при поддержке Министерства финансов и Министерства образования и науки Алтайского края.

Реализация проекта происходила в несколько этапов. На сегодняшний день ремонт БИЦ завершён, следующий этап – поступление нового оборудования. В рамках проекта предусмотрены изготовление библиотечных и архивных стеллажей, замена оргтехники. Уже приобретена мебель для посетителей и необходимая канцелярия.

ИСТОЧНИК