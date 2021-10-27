Горняк22: Ректор ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» предстанет перед судом по обвинению растрате имущества в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, на протяжении длительного периода времени с 2014 по 2017 год обвиняемый совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» совершили растрату денежных средств государственного университета на общую сумму около 2 миллионов 500 тысяч рублей путем их перечисления на подконтрольные им счета физических и юридических лиц. Под видом оплаты мнимых гражданско-правовых договоров, которые в действительности не заключались и не исполнялись, в дальнейшем выведенные денежные средства на подконтрольные расчётные счета использовались обвиняемыми для личных целей.

В октябре 2021 года директор образовательного учреждения признана виновной в растрате и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей. В связи с тем, что ректор от органов следствия скрылся, в декабре 2020 года уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и мужчину объявили в федеральный и международный розыск. В июле этого года он был задержан в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадирован в Российскую Федерацию.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество ректора наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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