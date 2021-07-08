Горняк22: Рекордный надой молока от одной коровы получили в алтайской колонии-поселении » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю установлен рекордный надой от одной коровы — 30 литров молока в сутки.

В настоящее время на сельскохозяйственном участке колонии-поселения содержится 345 голов КРС, из которых 130 — дойное поголовье. Большинство коров дает по 10-15, а то и 20 литров молока в сутки. Лишь от одной из них получают по 30 литров молока.

Это буренка красно-степной породы по кличке Майра. Ей три года. Помимо больших удоев учреждению Майра принесла уже двух телят.

— По характеру она спокойная, не любит громких звуков. Кушает травку, комбикорм. У нас с ней полное взаимопонимание, — рассказала осужденная-доярка, за которой закреплена Майра.

В настоящее время в КП-7 обеспечены все условия для повышения качества и количества надоев молока, включая их кормление, комфортное и безопасное содержание животных. Трудятся на сельскохозяйственном участке осужденные женщины под руководством сотрудников учреждения.

Стоит отметить, что на территории колонии-поселения есть участок по изготовлению питьевого молока и сливочного масла. Вся продукция проходят строгий контроль качества и необходимые экспертизы. Молоко используют в питании осужденных, содержащихся в учреждениях УИС края. Сливочное масло реализуют в магазинах при колониях, а также сторонним заказчикам.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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