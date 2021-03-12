Горняк22: Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Рубцовска

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11 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сибирская генерирующая компания составила ежегодные рейтинг и антирейтинг управляющих организаций в Рубцовске по итогам 2020 года. Вошедшие в него компании отбирали по полноте и своевременности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Всего в рейтинге 14 организаций города, обслуживающие 241 дом.

В Рубцовске в рейтинге управляющих организаций представлены 9 организаций, которые обслуживают 182 дома, в том числе 6 управляющих организаций, 3 товарищества собственников жилья.

Среди них лидером 2020 года стало ООО «Комунстройцентр». Собираемость УК в 2020 году составила 107,07%. Замыкает группу лидеров среди управляющих организаций ООО «УК «Надежда», которая обслуживает 70 многоквартирных домов в Рубцовске, с собираемостью прошлого года — 99,15%.

Среди товариществ собственников жилья лидером 2020 года стало ТСН «Бриз», собираемость которого в 2020 году составила 103,91%. Замыкает группу лидеров среди товариществ собственников жилья ТСЖ «Рубцовский 13» с собираемостью в прошлом году — 99,96%.

В числе недобросовестных исполнителей коммунальных услуг по итогам 2020 года числятся пять рубцовских компаний. На их обслуживании в совокупности находятся 59 многоквартирных домов.

Хуже всего с платежной дисциплиной дела обстоят у ТСЖ с ироничным названием «Успех». Это товарищество обслуживает четыре дома. За прошлый год они оплатили всего 25,7% от стоимости полученных услуг отопления и горячего водоснабжения. Показатель стал на 6,6% ниже, чем в 2019 году. Кстати, тогда они тоже вошли в топ антирейтинга.

Второе место за управляющей организацией «Спектр». Но по сравнению с лидером этот исполнитель коммунальных услуг показал себя лучше и заплатил 62,3% от начислений, хотя в 2019 году собираемость была выше — 82,9%.

На третьем месте «Белон Плюс». Они оплатили только 91,6% начислений за отопление и горячую воду.

Всего по состоянию на 1 февраля 2021 года организации из антирейтинга Рубцовска задолжали СГК за 2020 год 32,4 млн рублей. А это больше годового размера ремонтной программы на теплосетях Рубцовска.

Фото: открытые источники / пресс-служба СГК

Автор: vizitka01

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