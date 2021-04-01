Горняк22: Регистрацию домашних животных могут сделать обязательной в России

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных (сейчас он находится на рассмотрении). Соответствующий документ в понедельник, 29 марта, опубликован на сайте нижней палаты парламента, — сообщают «Известия».
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на обеспечение «надлежащего, бережного и гуманного отношения человека к представителям окружающего животного мира и, в первую очередь к домашним животным».
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как отмечают авторы инициативы, чаще всего безнадзорными животными становятся потерявшиеся или брошенные хозяевами домашние питомцы. Поэтому предлагается обязать хозяев регистрировать своих животных. Устанавливать порядок такой регистрации домашних животных будут органы государственной власти субъектов России.
Фото: из открытых источников