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Алтайский край

Горняк22: Регистрацию домашних животных могут сделать обязательной в России

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных (сейчас он находится на рассмотрении). Соответствующий документ в понедельник, 29 марта, опубликован на сайте нижней палаты парламента, — сообщают «Известия».

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на обеспече­ние «надлежащего, бережного и гуманного отношения человека к представи­телям окружающего животного мира и, в первую очередь к домашним жи­вотным».

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе­дерации».

Как отмечают авторы инициативы, чаще всего безнадзорными животными становятся потерявшиеся или брошенные хозяевами домашние питомцы. Поэтому предлагается обязать хозяев регистрировать своих животных. Устанавливать порядок такой регистрации домашних животных будут органы государственной власти субъектов России.

Фото: из открытых источников

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