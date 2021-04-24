Горняк22: Рассказываем где с комфортом можно провести майские праздники

|

23 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Как правило после долгой зимы, в период которой большую часть своего времени из-за холода, мы проводим в помещениях, с приходом весны, хочется вырваться на природу. И, благо, в начале мая, с учетом длинных майских выходных, у нас такая возможность есть.

Вопрос лишь состоит в том, куда поехать, и желательно, чтобы там было красиво, уютно и недорого.

Предлагаем рассмотреть, как вариант, поездку на базу отдыха «Раздолье». Она расположена на берегу Колыванского озера в Змеиногорском районе. В народе это место известно как «Саввушки», так как находится в непосредственной близости от села Саввушка.

Из преимуществ «Раздолья» — живописное место на берегу озера, большая территория, более десятка уютных домиков, летние беседки, баня, шезлонги и другие строения. Что немало важно, на базе есть электричество и питьевая вода. Иными словами, есть все необходимое для приятного и комфортного отдыха.

Также, по словам руководителя базы отдыха, в скором времени в «Раздолье» появится кафе, летний душ, а для маленьких отдыхающих – детская площадка.

Как можно было догадаться, принимая во внимание вышеизложенное, открытие сезона в «Раздолье» будет уже в мае, а это значит, что есть отличная возможность провести майские праздники на природе, с комфортом и прекрасным видом.

Бронирование по телефону 8-983-608-88-88.

Наша группа в instagram: instagram.com/baza_razdole/

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК