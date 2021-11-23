Горняк22: Расширен перечень услуг, предоставляемых многофункциональными центрами » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2021 «О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» введены дополнительные услуги, которые могут предоставляться многофункциональными центрами.

К примеру, теперь посетителям МФЦ могут быть оказаны услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Помощник прокурора города Рубцовска

юрист 1 класса М.В. Васюк

Фото: ap22.ru

Автор: vizitka01

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