ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Расценки на размещение агитационных материалов на городском портале «вРубцовске.ру» » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Расценки на публикацию агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года на Городском портале «вРубцовске.ру»:

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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 58564, дата выдачи свидетельства 14.07.2014г.

Фото: lentachel.ru

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