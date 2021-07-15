Горняк22: Расценки на размещение агитационных материалов на городском портале «вРубцовске.ру» » Городской портал — вРубцовске.ру
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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Расценки на публикацию агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года на Городском портале «вРубцовске.ру»:
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Фото: lentachel.ru