ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Ранее судимый житель Усть-Пристанского района признан виновным в убийстве мужчины и попытке убийства двух знакомых — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
22 часа Ago

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для внесения приговора неоднократно судимому 62-летнему жителю Усть-Пристанского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) ч.3 ст.30  п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По данным следствия и суда, в дневное время 13 сентября 2020 года потерпевшие находились в гостях у местного жителя в одном из сел Усть-Пристанского района. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт по незначительному поводу. В результате осужденный, взяв  кухонный нож, нанес гостям множественные удары в жизненно — важные органы.  38-летний местный житель скончался на месте происшествия, а женщине и мужчине удалось скрыться от нападавшего.  

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном не признал. Однако это не помогло ему избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание за совершение двух преступлений, с учетом непогашенной судимости за аналогичное преступление в виде  15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 9 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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