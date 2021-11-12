Горняк22: Ранее судимая женщина предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства жителя города Яровое — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, обвиняемая в 2019 году освободилась из мест лишения свободы, где отбывала длительный срок за убийство. В связи с тем, что женщина не имела постоянного места жительства, она переезжала в разные населенные пункты региона, где проживала у приятелей либо на улице. В июне 2021 года она приехала в город Яровое и встретила ранее знакомого 48-летнего мужчину, который пригласил ее к себе в гости. При распитии спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла 18 ножевых ранений потерпевшему, а затем обмотала веревкой его шею и задушила. После совершения преступления рецидивистка скрылась с места происшествия. Тело мужчины обнаружили спустя две недели сотрудники полиции, которым пожаловались соседи на неприятный запах, исходящий из квартиры погибшего.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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