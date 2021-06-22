ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Районы

Горняк22
10 часов Ago

На всей территории края ожидается горимость 1, 3, 4, 5 класса.

 

В 4 районах, чрезвычайный — 5 класс горимости

 

  1. Благовещенский
  2. Волчихинский
  3. Ключевской
  4. Мамонтовский

 

 

В 14 районах, высокий — 4 класс горимости

 

  1. Алейский
  2. Баевский
  3. Змеиногорский
  4. Зональный
  5. Каменский
  6. Локтевский
  7. Поспелихинский
  8. Ребрихинский
  9. Родинский
  10. Рубцовский
  11. Троицкий
  12. Угловский
  13. Усть-Пристанский
  14. Целинный
  15. Хабарский
  16. Шелаболихинский
  17. Шипуновский

 

 

 

 

(планирование ОГ, отработка детализированного прогноза)

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 22.06.2021

Горняк22: В Заринском районе председатель и главный инженер одного из сельскохозяйственных кооперативов предстанут перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть четырех работников предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Катунь24: Больше 1500 барнаульских педагогов и воспитателей привились от коронавируса на рабочем месте

Катунь24: Больше 1500 барнаульских педагогов и воспитателей привились от коронавируса на рабочем месте

Горняк22
10 часов Ago
Вчера, 21 июня 2021 года, комитет по образованию города Барнаула при содействии Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и городской больницы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: