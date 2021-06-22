Горняк22: Районы
На всей территории края ожидается горимость 1, 3, 4, 5 класса.
В 4 районах, чрезвычайный — 5 класс горимости
- Благовещенский
- Волчихинский
- Ключевской
- Мамонтовский
В 14 районах, высокий — 4 класс горимости
- Алейский
- Баевский
- Змеиногорский
- Зональный
- Каменский
- Локтевский
- Поспелихинский
- Ребрихинский
- Родинский
- Рубцовский
- Троицкий
- Угловский
- Усть-Пристанский
- Целинный
- Хабарский
- Шелаболихинский
- Шипуновский
(планирование ОГ, отработка детализированного прогноза)