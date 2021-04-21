Горняк22: Работы по ямочному ремонту в Рубцовске временно приостановлены

Горняк22: Работы по ямочному ремонту в Рубцовске временно приостановлены21.04.2021
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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с низкими температурами наружного воздуха и дорожного полотна работы по ямочному ремонту в Рубцовске временно приостановлены. Работы будут возобновлены, как только позволят погодные условия, — сообщает горадминистрация.
Как отмечается, работа по капитальному ремонту переулка Гражданского продолжаются.
В настоящее время идет очистка обочин и подсыпка щебеночного выравнивающего слоя.
Фото: rubtsovsk.org