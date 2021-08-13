Горняк22: Работа студии кабельного телевидения исправительной колонии Рубцовска победила в конкурсе на лучший видеоролик » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Конкурс «Лучший видеоролик среди осужденных» проводится ежегодно с целью организации их полезной занятости и развития эффективности работы студий кабельного телевидения учреждений УИС. Также конкурс направлен на воспитание информационной культуры осужденных, совершенствование навыков творческой деятельности для их успешной адаптации после освобождения.

Участие в конкурсе приняли все 14 учреждений уголовно-исполнительной системы Алтайского края. Всего было представлено 56 видеороликов по четырем тематикам — «Мультипликационный фильм», «Профилактика табакокурения», «200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского» и «Видеоролик, посвященный победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

При оценке работ конкурсная комиссия, под председательством врио заместителя начальника УФСИН края полковника внутренней службы Сергея Гертеля, обращала внимание на полноту раскрытия темы, грамотность изложения, креативность, качество видеозаписи, монтажа и озвучивания.

В итоге первое место занял мультипликационный фильм ИК-10. Эта работа антинаркотической направленности, выполненная в карандашной технике и смонтированная осужденными из студии кабельного телевидения «Новое видение». Данный видеоролик направили во ФСИН России для участия во Всероссийском этапе.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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