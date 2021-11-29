Горняк22: Рабочий погиб после падения с восьмиметровой высоты в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Днем 13 ноября 2021 года в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении работ 42-летний рабочий упал с площадки, расположенной на высоте около 8 метров. На следующий день он скончался в медицинском учреждении от полученных травм. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить в действиях лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, проводятся неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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