Горняк22: Пять дизельных генераторных установок и 21 единицу спецтехники приобретут алтайские энергетики

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27 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Об этом директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев доложил на заседании правительства Алтайского края, посвященном итогам прошедшего осенне-зимнего периода и подготовке к будущей зиме.

«Минувшая зима была не простой по погодным условиям. Вносит свои коррективы в работу и пандемия. Но персонал крупнейшей электросетевой компании региона все задачи по обеспечению надежного функционирования электрооборудования на территории обслуживания выполнил. Ремонтная кампания 2020 года была перевыполнена с опережением графика. Паспорт готовности получен своевременно», — отметил в своем докладе Николай Пантелеев.

В 2020 году аварийность в сетях филиала, напряжением 6 — 110 киловольт (кВ) снизилась на 24% по сравнению с 2019 годом. Удалось снизить на 9% и длительность перерыва электроснабжения потребителей во время технологического нарушения. В прошлом году она составила 1,32 часа.

Благополучно пройдя осенне-зимний период 2020-2021, алтайские энергетики уже приступили к подготовке сетей к следующей зиме. В активную фазу вступает ремонтная кампания. Большой объем работ запланирован на линиях электропередачи 0,4-110 кВ: замена 98 км провода, 2 500 опор, 26 500 изоляторов. Предстоит ремонт 180 подстанций, напряжением 35-110 кВ и более полутора тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Объем вложений — 533 миллиона рублей. Более 800 миллионов рублей в этом году энергетики запланировали для проведения модернизации, реконструкции объектов и технологического присоединения новых потребителей.

В этом году «Алтайэнерго» приобретет пять новых резервных источников снабжения электроэнергией. Это автономные передвижные дизельные генераторные установки, которые нужны для временного электроснабжения жителей и социальных объектов во время проведения ремонта на основном оборудовании. Обновится и автопарк, в котором появится 21 единица спецтехники.

Для ликвидации технологических нарушений в филиале созданы 16 мобильных аварийно-восстановительных бригад, в составе которых 112 человек и 86 единиц техники, 290 ремонтно-эксплуатационных бригад — это 1229 человек и 488 единиц техники. Для резервного электроснабжения потребителей в постоянной готовности 22 передвижных и 3 стационарных резервных источников снабжения электроэнергией.

Фото: предоставила пресс-служба филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»

Автор: vizitka01

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