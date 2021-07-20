Горняк22: Пьяного мужчину затянуло под поезд в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшие выходные в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека в районе остановочного пункта Новозудилово.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 25-летний местный житель, намереваясь перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, стоял на краю железнодорожной шпалы, находясь на недопустимо близком расстоянии до движущегося поезда. Пострадавшего затянуло к составу воздушными массами, после чего он был сбит вагоном. Мужчину незамедлительно доставили в лечебное учреждение города Барнаула. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками Барнаульского Следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Сотрудники транспортной полиции напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Кроме того, нахождение на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан.

Фото: сибфоут.мвд.рф

Автор: vizitka01

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