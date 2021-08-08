Горняк22: Пьяная драка в Барнауле закончилась поножовщиной » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В одной из квартир Барнаула ночью 6 августа произошло убийство двух человек. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, ночью 6 августа 2021 года в одной из квартир в городе Барнауле трое молодых людей распивали спиртное. В ходе конфликта, двое из них стали избивать знакомого. После окончания драки обиженный действиями собутыльников 31-летний подозреваемый, ножом причинил множественные ножевые ранения в шею и грудную клетку потерпевшим, от которых они скончались на месте происшествия.

По горячим следам злоумышленник был задержан. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Фото: zakon05.ru

Автор: vizitka77

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