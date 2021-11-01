ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Горняк22: «Путешествие в страну безопасности» провели для малышей-дошкольников следователи СУ СК России по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Основы безопасности необходимо знать с самого раннего возраста. Потому как данная информация в будущем поможет ребятам избежать неприятных ситуациий. Сотрудники четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю  Станислав Асташенко  и Иван Перевалов не в первый раз проводят уроки безопасности для дошкольников. В этот раз они посетили группу 4-хлетних малышей в детском саду №109 города Барнаула и в игровой форме провели профилактическое занятие «Путешествие в страну безопасности». Офицеры организовали для ребят игру в паровозик с остановками на трех станциях по направлениям: безопасность на дороге, дома и на улице, а также пожарная безопасность. На каждой станции ребята встретили сказочных персонажей: Петрушку и Бармалея, на примере которых следователи рассказали и показали дошкольникам, как нужно себя вести в повседневной жизни, чтобы не допустить негативных последствий и не стать жертвой противоправных действий со стороны злоумышленников. Также офицеры провели с детьми тематические игры «Светофор», «Хлопаем и топаем» и «Тропинка безопасности», а в конце мероприятия закрепили занятие загадками и практическим задачами. Ребята правильно решили все предложенные им задания, на высоком уровне усвоив полученный  материал, а также проявили искренний интерес к проведенной с ними работе сотрудниками следственного ведомства.      

 

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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