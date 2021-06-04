Горняк22: «ПУШКИН В ГОРОДЕ»: в Рубцовске состоится большой Литературный Праздник

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 6 июня с 14 часов в парке им. С.М. Кирова состоится ежегодная праздничная программа, посвященная Пушкинскому дню России.

По традиции в этот день библиотеки чествуют своих самых активных читателей и приглашают всех любителей поэзии, литературы, истории и просто почитателей гения великого русского поэта стать участниками:

– литературных викторин и акций;

– Пушкинского пленэра;

– чемпионата по скорочтению;

– шахматного турнира;

– игры-эстафеты.

Для маленьких и взрослых рубцовчан – мастер-классы:

– плетение из атласных лент;

– лепка из теста.

Вы сможете:

– приобрести эксклюзивные значки;

– сделать красивые селфи у фото зон.

Подробная программа – на Афише праздника.

Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»

Автор: vizitka77

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