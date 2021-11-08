Горняк22: Простые правила в выходные дни и дни самоизоляции от Следственного комитета РФ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Несмотря на предстоящие дни самоизоляции, наша жизнь не останавливается. Вводимые ограничениями направлены, прежде всего, на снижение темпов нового витка распространения коронавируса в стране.
#простыеправила помогут вам провести эти дни не только с пользой, но и безопасно. Просто следуйте им, чтобы время ограничений прошло спокойно и без происшествий.
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