Горняк22: Простые правила в выходные дни и дни самоизоляции от Следственного комитета РФ — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Несмотря на предстоящие дни самоизоляции, наша жизнь не останавливается. Вводимые ограничениями направлены, прежде всего, на снижение темпов нового витка распространения коронавируса в стране.



#простыеправила помогут вам провести эти дни не только с пользой, но и безопасно. Просто следуйте им, чтобы время ограничений прошло спокойно и без происшествий.

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