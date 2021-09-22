Горняк22: Простые правила поведения, когда ваш ребенок потерялся в общественном месте — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Прогулки с малолетними детьми в многолюдном парке, посещение торговых центров, развлекательных мероприятий с большим скоплением людей – все это факторы риска, риска потерять из виду своего ребенка. В такие моменты растерянность или даже паника родителей объяснима, но важно понимать и помнить, что от оперативных и последовательных действий зависит, насколько быстро ребенок найдется.

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