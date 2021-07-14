ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Простые правила безопасного интернета для детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 минут Ago

Следственный комитет обращается к детям и подросткам – поколению, не знающему мира без Интернета, к тем, кто родился и растет во времена, когда наша жизнь плавно перемещается в интернет-пространство. Оставаясь с сетью один на один, ты неизбежно сталкиваешься с потенциально опасными ситуациями. Чтобы их избежать, предлагаем тебе запомнить #простыеправила безопасного Интернета.

Взрослые, у вас есть, что добавить? Присылайте свои дополнения в опрос, размещенный в сторис аккаунта СК России в Instagram (https://www.instagram.com/sledcom_rf/).

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