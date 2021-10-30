Горняк22: Прораб одной из строительных компаний города Новоалтайска, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, предстал перед судом — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении прораба одного из обществ с ограниченной ответственностью города Новоалтайска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, обвиняемый в ноябре 2020 года, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда при проведении земляных работ при прокладке газопровода на территории Троицкого района, не обеспечил безопасность их проведения. Он не проконтролировал правильную установку подчиненными ему работниками защитных ограждений по краю траншеи глубиной более 1,5 метров, расположенной на открытом участке местности в жилом квартале населенного пункта, а так же освещения ее сигнальными фонарями в темное время суток.

В результате 55-летняя женщина упала в траншею и получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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