Горняк22: Пропал человек. Что делать? — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ». — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ответы на самые актуальные вопросы, поступающие в Приемную Председателя Следственного комитета России в социальной сети «ВКонтакте», — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ».

Мой ребенок не вернулся вовремя домой…

Близкий человек несколько дней не выходит на связь…

Коллега не вышла на работу, ее телефон не отвечает…

Что мне нужно сделать?

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