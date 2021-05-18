ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Пропал человек. Что делать? — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ». — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Ответы на самые актуальные вопросы, поступающие в Приемную Председателя Следственного комитета России в социальной сети «ВКонтакте», — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ».

ГОРНЯК22 19.05.2021 Мой ребенок не вернулся вовремя домой…
ГОРНЯК22 19.05.2021 Близкий человек несколько дней не выходит на связь…
ГОРНЯК22 19.05.2021 Коллега не вышла на работу, ее телефон не отвечает…
ГОРНЯК22 19.05.2021 Что мне нужно сделать?

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