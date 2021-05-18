Горняк22: Пропал человек. Что делать? — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ». — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Ответы на самые актуальные вопросы, поступающие в Приемную Председателя Следственного комитета России в социальной сети «ВКонтакте», — в проекте СК России: «ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ».
Мой ребенок не вернулся вовремя домой…
Близкий человек несколько дней не выходит на связь…
Коллега не вышла на работу, ее телефон не отвечает…
Что мне нужно сделать?
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