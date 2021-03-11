Горняк22: Промышленное производство в Алтайском крае к 2035 году планируется нарастить на 70 процентов к уровню 2020 года

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10 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Такие параметры заложены в проекте стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, который сегодня, 10 марта, рассмотрели на заседании правительства края. Оно прошло под руководством губернатора Виктора Томенко.

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, ситуация с пандемией мало повлияла на результаты деятельности промышленных предприятий. Поэтому существенных корректировок в проекте стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года в разделе развития промышленности не произошло.

«В сфере промышленности проект стратегии предусматривает поэтапный рост промышленного производства к 2024 году на 10 процентов относительно уровня 2020 года, к 2035 году — на 70 процентов в натуральном выражении. По сути, это индекс физического объема», — сообщил Вячеслав Химочка.

По словам министра, за последние десять лет рост составил 41%.

Достижение названной цели планируется через решение четырех основных задач. Эффективное использование природно-ресурсного потенциала региона будет обеспечиваться за счет реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли добычи полезных ископаемых. Технологическое развитие традиционных отраслей промышленности, опирающихся на конкурентные преимущества региона, предусматривает в первую очередь развитие отраслей машиностроения и химии.

Как отметил Вячеслав Химочка, задача по внедрению инновационных технологий неразрывно связана с цифровизацией.

«Цифровая трансформация экономики, в первую очередь промышленности, будет определяющим фактором развития на ближайшие годы. Разработка и применение информационных технологий, внедрение аддитивных технологий и стимулирование научных исследований и разработок дадут импульс к развитию промышленности и смежных с ней сфер», — подчеркнул он.

Четвертой задачей, обозначенной в проекте стратегии, является расширение кооперационных межотраслевых связей промышленных предприятий и институтов развития. Вячеслав Химочка подчеркнул, что этому направлению Минпромторг уделяет внимание и запускает проект по кластерному развитию.

Решение поставленных в стратегии задач в конечном итоге должно привести к качественным изменениям, сохранению стабильной разноплановой структуры производства.

«Структура промышленности у нас за этот период изменений кардинальных не претерпит. Но качественные изменения внутри каждой отрасли в виде обновления производственных фондов, повышения производительности труда, будут обязательно присутствовать», — пояснил министр.

Фото: spa22.ru

Автор: vizitka01

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