Горняк22: Прокурор Рубцовска Александр Губский проверил городское троллейбусное предприятие

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокурор города Рубцовска Александр Губский с выходом на троллейбусное предприятие проверил требования закона по соблюдению трудовых прав работников. Также оценен порядок освоения выделенных государством 40 миллионов рублей в качестве поддержки.

Прокурор города провел личный прием граждан. Пять работников пожаловались на нарушение социальных прав и правил благоустройства, ненормативного состояния дорог города. По всем обращениям начаты проверки.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Автор: vizitka01

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