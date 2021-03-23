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Алтайский край

Горняк22: Прокурор Рубцовска Александр Губский проверил городское троллейбусное предприятие

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Прокурор города Рубцовска Александр Губский с выходом на троллейбусное предприятие проверил требования закона по соблюдению трудовых прав работников. Также оценен порядок освоения выделенных государством 40 миллионов рублей в качестве поддержки.

Прокурор города провел личный прием граждан. Пять работников пожаловались на нарушение социальных прав и правил благоустройства, ненормативного состояния дорог города. По всем обращениям начаты проверки.

Фото: epp.genproc.gov.ru

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