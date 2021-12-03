ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Прокуратурой Рубцовска проанализировано состояние преступности на территории города » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
3 часа Ago

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02 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По итогам 10 месяцев 2021 г. на территории г. Рубцовска зарегистрировано 1 748 преступлений, что на 271 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (-13,4%).

Количество тяжких преступлений в указанный период составило 448 (-16%), особо тяжких — 82 (-13%), Значительная часть всех зарегистрированных преступлений относится к категории общеуголовной направленности.

Несмотря на снижение общего числа преступлений, по-прежнему отмечается рост количества преступлений, связанных с «дистанционным» хищением денежных средств граждан (посредством использования телефонной связи или сети «Интернет»), — 187 преступлений против 157.

Динамика роста характерна для преступлений, связанных с угонами транспортных средств (+58%), незаконной миграцией (+135%), с нарушением ПДД (+83%).

В то же время отмечается сокращение количества преступлений, связанных с открытым хищением имущества граждан (грабеж) (-30%), разбоем (-20%), в сфере незаконного оборота наркотических средств (-2,4%).

Сократилось на 25,5% количество зарегистрированных правоохранительными органами г. Рубцовска преступлений, совершенных в общественных местах.

Фото: phonoteka.org

ИСТОЧНИК

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