Горняк22: Программисты из Рубцовска разрабатывают уникальное мобильное приложение

|

17 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По замыслу программистов приложение «Добро», в основу которого заложена взаимопомощь, поможет сотням тысяч людей справиться с трудными жизненными ситуациями, а соответственно объединить нуждающихся в помощи с добровольцами, которые готовы в трудную минуту, бескорыстно прийти на помощь.

Иными словами, приложение станет, своего рода «компасом добрых дел» для волонтеров и добровольческих объединений, ну, и, естественно, своего рода «палочкой-выручалочкой», для тех, кто остро нуждается в той или иной помощи.

«Мы стараемся сделать приложение «Добро» максимально простым в использовании, чтобы оно было понятно пользователям, и, в то же время многофункциональным. На сегодняшний день, в нем уже заложены функции размещения просьбы о помощи и отклика на просьбу, возможность переписки между пользователями, создание и ведение сообществ и некоторые другие», — пояснил автор приложения Анатолий Сущевский.

Учитывая то, что процесс создания приложения достаточно сложный и затратный, чтобы ускорить его разработку на платформе Planeta.ru запущен проект, где каждый может поддержать разработчиков посильным пожертвованием.

По словам автора приложения, собранные средства пойдут на доработку дизайна приложения, для разработки дополнительных модулей и размещение приложения в Google Play.

Поддержать проект можно по ссылке: planeta.ru

Фото: timematerials.ca

Автор: vizitka77

ИСТОЧНИК