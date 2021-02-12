Горняк22: Профилактическое • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В целях предупреждения дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних на территории Поспелихинского и Новичихинского районов Алтайского края сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» с 11 по 13 февраля 2021 года проводится профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое».

Цель — контроль за применением водителями транспортных средств детских удерживающих устройств и ремней безопасности, в том числе в районах расположения дошкольных образовательных организаций и учреждения здравоохранения.

Напоминаем, что согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. А перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Уважаемые участники дорожного движения, не забываем о своей безопасности и о безопасности юного пассажира.

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