Горняк22: Профессия в лицах – следственное управление СК России по Алтайскому краю продолжает рассказ о людях, выбравших профессию следователя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В преддверии профессионального праздника – Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации продолжаем рассказывать о людях, которые трудятся в следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю. О людях, для которых следствие не только стало смыслом жизни, но и соединило сердца.

Сегодня речь пойдет о семье Максима и Юлии Охочих.

Хрупкая очаровательная капитан юстиции с волевым характером, проходит службу в органах СК с 2014 года, заступив на должность следователя Павловского МСО сразу же после студенческой скамьи. За семь лет Юлия расследовала более сотни уголовных дел о преступлениях различной категории тяжести. Сейчас она является старшим следователем самого большого района краевой столицы – Индустриального. В ее производстве находятся уголовные дела об убийствах, изнасилованиях, преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. На вопрос о том, какой категории уголовные дела ей нравится расследовать, Юлия с улыбкой отвечает, что больше общеуголовной направленности. И это не случайно – ее супруг подполковник юстиции следователь по особо важным делам вот уже более 10 лет расследует именно такие уголовные дела, однако наиболее сложные и запутанные. Максим Охочий в органах следствия с 2008 года – начинал со следователя Барнаульского городского следственного отдела, с 2010 года – первого отдела по расследованию особо важных дел. Фигурантам его уголовных дел – убийцам, насильникам и организаторам преступных групп по приговору суда назначаются длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного. «Мне есть на кого равняться и к чему стремиться!», — говорит Юлия с нежностью смотря на супруга.

Не только общая профессия, но и увлечения – велопрогулки, спортивная ходьба и туризм объединяют молодую пару следователей, которые в этом году отметили годовщину свадьбы.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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