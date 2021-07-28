Горняк22: Профессия в лицах. Следователь следственного отдела по Ленинскому району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю Рустам Багиров: «В следствии нет предела совершенству» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

На службу в органы Следственного комитета России приходят не только выпускники высших учебных заведений, но и опытные сотрудники, ранее трудившиеся в следствии других правоохранительных органов. Чуть больше года прошло, как в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поступил на службу Рустам Багиров – следователь с 10-летним стажем, решив повысить свой профессиональный уровень. Офицер считает, что успешная работа в СК требует стрессоустойчивости, дисциплинированности, упорства, а также умения планировать свое рабочее время и расставлять служебные приоритеты. «Проработав в следственном управлении не такое длительное время, я с уверенностью могу сказать, что профессия следователя Следственного комитета полна интересных моментов и непредсказуемых ситуаций, которые прибавляют энтузиазма и стремления к работе. Выполнить все это мне помогает намеченная цель овладеть профессией и стремление помочь людям», — утверждает Рустам.

В преодолении всех тягот следственной работы ему помогает поддержка семьи и близких. Следователь женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей, а в свободное от работы время увлекается рыбалкой, велосипедным спортом и посещает тренажерный зал. «Считаю, что в профессии следователя нет предела совершенству, нужно стремиться регулярно, повышать свои знания и умения и тогда можно стать настоящим профессионалом своего дела!» — уверен офицер.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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