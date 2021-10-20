Горняк22: «Профессия в лицах»: следователь-криминалист СУ СКР по Алтайскому краю Барсуков Александр Николаевич — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В отделе криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Николаевич Барсуков отвечает за освоение и применение современной криминалистической техники. Его по-настоящему можно назвать самым прогрессивным следователем-криминалистом, потому как опыт работы с техническими средствами при проведении следственных действий и поисковых мероприятиях у офицера колоссальный. Кроме того, Александр Барсуков оказывает практическую, консультативную и методическую помощь следователям, внедряя в следственную практику технико-криминалистические средства и научные методы расследования преступлений.

«Из всех профессий мой выбор пал на криминалистику, потому что эта работа для развивающихся людей, заинтересованных в результатах своего труда. Только в криминалистике можно получить истинное удовольствие от того, что с помощью нее решаешь очень важные для общества задачи», — убежден Александр Николаевич.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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