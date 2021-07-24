ГОРНЯК22 24.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Профессия в лицах: «Помогать людям – наша общая задача!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
6 часов Ago

Работа в Следственном комитете России имеет разнообразные направления – от расследования уголовных дел до оказания правовой помощи гражданам. Семейная пара Татьяны и Алексея Пономаревых знает, что и первая и вторая задачи являются самыми важными в деятельности ведомства. Полковник юстиции Алексей Пономарев более 15 лет борется с преступностью, а с 2007 года оказывает практическую помощь следователям, проходя службу в отделе криминалистики следственного управления СК России по Алтайскому краю. Он на «ты» с современной криминалистической техникой, грамотно применяя которую помог раскрыть не одно тяжкое преступление, в том числе убийства, совершенные в условиях неочевидности. Для Алексея не составляет сложности отыскать следы, которые оставляет преступник на месте происшествия и грамотно назначить экспертизы, чтобы подозреваемый  не ушел от ответственности.

Для его супруги Татьяны, которая проходит службу в отделе по приему граждан следственного управления, также не менее важно выслушать гражданина, который обращается в следственный орган за помощью, организовать личный прием и дать нужный ответ на обращение.

Супруги Пономаревы больше десяти лет вместе, познакомились на службе и, несмотря на сложную и ответственную работу, находят время уделять внимание семье и воспитывать детей.

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ГОРНЯК22 24.07.2021

Горняк22: «Чтобы мир стал чище» — о работе следственного отдела по Центральному району города Барнаул СУ СКР по Алтайскому краю в интервью корреспонденту газеты «Вечерний Барнаул» рассказал его руководитель Дмитрий Комиссаров — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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