Горняк22: Профессия как общая судьба — статья о династии Пономаревых ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Трудовые династии – основа любой профессии. Именно в семьях лучше всего сохраняются секреты мастерства, история развития любого дела, связь между поколениями работников. А еще представители трудовых династий берегут честь фамилии и оттого остаются верны своему делу при любых обстоятельствах. Примером такого служения долгу и Отечеству можно считать семью Пономаревых из Алтайского края.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

«Когда в выпускном классе мы писали сочинение, кем хотим стать в жизни, я написал – либо летчиком, либо следователем. Первая профессия меня привлекала романтикой, а вторая – тем, что с детства любил читать книги и смотреть фильмы про сыщиков: их ум, проницательность восхищали меня!» – рассказывает первый руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю генерал-майор юстиции Александр Дмитриевич Пономарев. Романтика победила – учиться пошел в Егорьевское авиационное училище в Подмосковье. После окончания работал в гражданской авиации в Казахстане. Но мысль осуществить второе желание его не покидала, и через некоторое время Александр Пономарев поступает в Свердловский юридический институт, а, окончив его, устраивается следователем в прокуратуру Павлодарской области. После успешного завершения следствия по ряду уголовных дел он получил предложение стать прокурором-криминалистом. «Кто такой в то время был прокурор-криминалист? Это, конечно же, элита следствия. Как и сейчас следователь-криминалист! Всегда так считал и буду считать, потому что все передовые достижения, новаторство и методики расследования преступлений внедряются и практикуются именно криминалистами», – утверждает ветеран следствия. С тех пор его жизнь неразрывно связана со следствием. И ни маленькая зарплата, которой не хватало молодой семье, воспитывающей двоих сыновей, ни последующий развал Советского Союза и переезд на родину в Алтайский край, ни начало работы с рядовой должности не заставили его изменить мечте. Опыт, знания и талант позволили Александру Дмитриевичу вскоре возглавить следственное управление прокуратуры Алтайского края, а затем – стать первым руководителем следственного управления Следственного комитета России.

У младшего сына Алексея не возникло ни капли сомнения насчет того, кем стать после окончания школы – только следователем, как папа! Ему с детства приходилось часто бывать на работе отца, слушать захватывающие истории по раскрытию и расследованию различных преступлений, засыпать под стук «печатной машинки», когда Александр Дмитриевич составлял обвинительное заключение.

ПРОФЕССИЯ КРИМИНАЛИСТА В «НОВОМ СВЕТЕ»

После окончания юридической академии Алексей Александрович пошел служить сначала следователем прокуратуры, а затем и следователем-криминалистом следственного управления СК России по Алтайскому краю. Сейчас он, успешный сотрудник отдела криминалистики, полковник юстиции, владеет навыками применения всех видов современной криминалистической техники: от «МИКС-450» до управления квадрокоптером даже в самых неблагоприятных погодных условиях и разное время суток. Его отправляют на помощь следователям в самые отдаленные районы края для расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

«Нам приходится расследовать преступления, совершенные в условиях неочевидности, нераскрытые преступления прошлых лет. И по этим делам часто нет ни вещественных доказательств, ни показаний свидетелей. Криминалистическая техника сегодня «видит» то, что и глазу человеческому незаметно. Следы остаются всегда, просто нужно знать, где их искать и с чем потом соотносить. Один только мобильный телефон чего стоит! Из него можно извлечь море информации, даже удаленной с устройства», – говорит Алексей Пономарев.

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ

В подтверждение своих слов Алексей вспоминает громкое убийство жителя Барнаула осенью 2018 года, когда именно современная криминалистическая техника помогла изобличить дерзких и беспринципных преступников. Вечером, направляясь в гараж, Александр Михайлов (имя изменено – примеч. ред.) исчез вместе со своей машиной. Через сутки его автомобиль с многочисленными следами крови был обнаружен в лесополосе в пригороде. На третий день оперативно-розыскных и поисковых мероприятий тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений и ушибов головы было обнаружено в другом районе столицы Алтайского края. Один из жителей Барнаула Павел Смирнов (имя изменено – примеч. ред.) на допросе указал, что видел рядом с ранее обнаруженным автомобилем потерпевшего мужчину азиатской внешности. Со слов свидетеля был составлен рисованный портрет. За небольшой промежуток времени следствием и оперативными сотрудниками проделана громадная работа: проведено 18 осмотров мест происшествий, назначено 59 судебных экспертиз, по которым предметы и объекты оперативно направлялись в экспертные учреждения. С целью получения значимой информации в качестве свидетелей допрошены 55 лиц из круга общения потерпевшего, коллег по его работе и очевидцев преступления. В оперативном порядке с применением высокотехнологичного оборудования установлены все камеры наружного наблюдения по пути следования преступников от гаража до участка местности, где обнаружен автомобиль погибшего. И тут выяснилась интересная деталь: у Смирнова была машина той же марки, что и у преступников. Следователями-криминалистами по месту работы так называемого свидетеля был проведен осмотр. При помощи мобильного источника криминалистического света и цианокрылатной камеры на одной из многочисленных монтажек, изъятых из рабочего гаража Смирнова, были обнаружены следы вещества бурого цвета. При проведении генетической судебной экспертизы установлено, что веществом бурого цвета является кровь потерпевшего.

Кроме того, при проведении осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, обнаружен и изъят нож, на котором, согласно заключению генетической судебной экспертизы, установлено наличие крови погибшего Михайлова. Смирнову ничего не оставалось, как признаться. Он рассказал, что преступление совершил вместе со своим знакомым. Спустя год преступники по вердикту присяжных заседателей были признаны виновными в убийстве и не заслуживающими снисхождения. Судом им назначено наказание в виде 18 и 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. «Следователь должен уметь отстраняться от личных ощущений и впечатлений, чтобы грамотно соотнести факты с умыслом преступника. Этому меня учил отец, – рассказывает Алексей Пономарев. – Нередко при затруднительной ситуации в расследовании преступления я за советом обращаюсь к нему, ведь тот опыт следственной работы, которым обладает мой отец, – бесценен!»

ОСТАТЬСЯ ВЕРНЫМ МЕЧТЕ

С выходом на пенсию Александр Дмитриевич Пономарев продолжает трудиться, активно участвует в деятельности ветеранской организации следственного управления. А еще он вернулся к своей первой мечте: является членом авиационно-спортивного клуба Барнаула и теперь раз в неделю, сидя за штурвалом, управляет самолетом!

Шестилетняя дочь Алексея Пономарева пока не знает, кем станет в будущем, но, говорит, что хочет быть похожа на папу и дедушку!

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