Горняк22: При содействии ОМОН задержан подозреваемый в нападении на ювелирный магазин в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, 20 июля около 12 часов дня в городе Рубцовске произошло нападение на ювелирный магазин, расположенный на улице Дзержинского. Грабитель находился в медицинской маске.

При содействии сотрудников ОМОН (Барнаул) Росгвардии ранее судимый, в том числе за разбойное нападение, подозреваемый 1982 года рождения, был задержан. Ущерб, нанесенный торговому предприятию, предварительно оценивается более чем в миллион рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в краевой Росгвардии.

Фото: sterhluki.ru

Автор: vizitka01

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