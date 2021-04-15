Горняк22: При поддержке сотрудников СУ СК России по Алтайскому краю в АлтГПУ проводится конкурс социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алтайский государственный педагогический университет при поддержке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и Министерства образования и науки региона проводит онлайн-конкурс социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма».

Конкурс направлен на вовлечение молодого поколения в общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма. Он представляет собой заочный интернет-конкурс медиаматериалов и интернет ресурсов, посвященных профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной сфере.

Конкурсной комиссией, в состав которой вошли сотрудники четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, будут рассмотрены аудио-, видео-, фото- и текстовые материалы, а также отдельные сообщества в социальных сетях, каналы в мессенджерах или на видеохостингах либо отдельные интернет-ресурсы. Данный контент должен быть посвящен антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, вопросам правового просвещения молодежи.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов и в нем могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

С положением и условиями конкурса можно ознакомиться в прикрепленном файле, либо на сайте АлтГПУ.

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