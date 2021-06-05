Горняк22: При поддержке сотрудников СУ СК России по Алтайскому краю в АлтГПУ подведены итоги конкурса социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

С 15 марта по 3 июня проходил конкурс социального медиаконтента «Молодёжь против экстремизма и терроризма», организованный кафедрой правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ. Участие в конкурсе приняли старшие школьники и студенты среднего профессионального и высшего образования, прислав свои материалы в формате текста, видео, фото и аудио по проблематике, соответствующей тематике конкурса.

В адрес оргкомитета поступили работы из образовательных организаций Барнаула, а также из городов и районов Алтайского края – г. Яровое, ЗАТО Сибирский, Рубцовского, Кулундинского, Славгородского и других районов.

В состав жюри вошли заместитель руководителя отдела первого следственного отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, капитан юстиции С.А. Асташенко, главный специалист отдела науки, высшего образования и кадрового развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края И.Е. Рогачкова, канд. юр. наук, доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ Н.А. Сапронова. Комиссия рассмотрела аудио-, видео-, фото- и текстовые материалы, а также отдельные сообщества в социальных сетях, каналы в мессенджерах или на видеохостингах, отдельные интернет-ресурсы, оценив работы конкурсантов по следующим критериям: соответствие заявленной теме, соответствие целям и задачам конкурса, соблюдение технических и содержательных требований к заявке.

По итогам конкурса призовые места были распределены следующим образом:

Номинация «Лучшее видео». Категория «Школьники с 8 по 11 класс» (1 категория):

1 место – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулундинская средняя общеобразовательная школа №2»

2 место – Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус»

Номинация «Лучший иллюстрированный материал». Категория «Студенты СПО» (2 категория):

1 место – Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Яровской политехнический техникум»

2 место – Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский педагогический колледж»

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, руководители – благодарственными письмами.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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